Brescia-Virtus Bologna highlights | le triple di Morgan valgono la vetta

La Virtus Bologna vince in trasferta contro la capolista Germani Brescia e conquista la vetta della classifica. Morgan segna tre triple decisive, portando la squadra alla vittoria e lasciando Brescia al secondo posto. La partita è stata intensa, con i bianconeri che hanno dimostrato di meritare il primo posto.

È una Virtus Bologna a 5 stelle quella che trionfa fuori casa contro la capolista Germani Brescia e si prende la vetta della classifica in virtù degli scontri diretti. Morgan e Alston guidano la carica: finisce 79-87 per gli ospiti d'onore.

