Botn dedica la medaglia di Milano-Cortina a Bakken | fu lui a trovarlo morto nell'albergo in Trentino
Johan-Olav Botn ha vinto la medaglia d’oro nel biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo la gara, il norvegese ha dedicato il premio a Bakken, colui che ha trovato il suo corpo senza vita in un albergo in Trentino. La notizia ha sconvolto il mondo dello sport e ha attirato l’attenzione su una vicenda che si collega direttamente alla medaglia conquistata.
Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 il norvegese Johan-Olav Botn conquista l'oro nella 20 km individuale di biathlon ad Anterselva. Sul traguardo urla il nome dell'amico Sivert Guttorm Bakken, morto il 23 dicembre durante un ritiro in Trentino: era stato proprio Botn a trovarlo senza vita nella stanza d'albergo a Passo Lavazè.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sivert Bakken trovato morto in albergo a 27 anni: era in Trentino per prepararsi alle Olimpiadi
Morto il biatleta Sivert Guttorm Bakken, è stato trovato senza vita in albergo in Trentino: aveva 27 anni
È stato trovato senza vita in un albergo nel Trentino il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, di 27 anni.
Argomenti discussi: Botn dedica l'oro a Bakken, Giacomel 6°: gli highlights dell'Individuale.
