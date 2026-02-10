Botn dedica la medaglia di Milano-Cortina a Bakken | fu lui a trovarlo morto nell'albergo in Trentino

Johan-Olav Botn ha vinto la medaglia d’oro nel biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo la gara, il norvegese ha dedicato il premio a Bakken, colui che ha trovato il suo corpo senza vita in un albergo in Trentino. La notizia ha sconvolto il mondo dello sport e ha attirato l’attenzione su una vicenda che si collega direttamente alla medaglia conquistata.

