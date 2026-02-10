Bomba carta sotto un' auto esplosione e tanta paura nel quartiere Ater

Una bomba carta è esplosa sotto un’auto nel quartiere Ater di Cassino, provocando un forte boato che ha spaventato i residenti. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via degli Eroi, all’angolo con via Capocci. La deflagrazione ha fatto scattare il panico tra le persone che abitano nella zona, e sul posto sono arrivati subito i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e cercare di capire cosa sia successo. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha acceso l’all

Attimi di tensione oggi poco dopo mezzogiorno in via degli Eroi, angolo via Capocci, a Cassino nel sud della provincia di Frosinone, dove una violenta esplosione è stata udita in tutta la zona. L'ipotesi della bomba cartaL'ipotesi più accreditata è quella dell'esplosione di una bomba carta.

