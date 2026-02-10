Bologna | Vetrina riapre il commercio locale con fondi e supporto per nuove imprese a Imola e Medicina

A Bologna, il progetto “Vetrina” della Città metropolitana riapre il commercio locale con fondi e supporto per nuove imprese. Insieme a Imola e Medicina, il progetto punta a dare una spinta alle attività di vicinato, offrendo ai commercianti strumenti e risorse per affrontare le sfide di questo periodo. La ripresa del settore passa anche da queste iniziative concrete, che cercano di rafforzare il tessuto commerciale nei quartieri.

Nuove Vetrine per il Commercio: Imola e Medicina Rinascono con il Progetto Metropolitano. Il progetto "Vetrina" della Città metropolitana di Bologna entra nel vivo, promettendo una boccata d'aria fresca per il commercio di prossimità e una risposta concreta alla crescente difficoltà delle attività locali. Cinque locali, distribuiti tra Castel Guelfo e Medicina, sono stati individuati come potenziali nuove sedi per micro e piccole imprese, segnando una svolta nella strategia di rilancio del tessuto commerciale dell'area. L'iniziativa, che mira a contrastare la chiusura dei negozi e a favorire l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali, si apre ufficialmente alla presentazione delle candidature entro il 23 marzo.

