Bologna sfratto imminente | 76enne minaccia e nascondeva armi illegali in casa Denunciato

Un 76enne di Bologna è stato denunciato dopo aver minacciato gli operatori di uno sportello sociale e aver nascosto armi illegali in casa. L’uomo aveva appena ricevuto la notifica di uno sfratto e, in preda al disagio, ha reagito in modo violento. I carabinieri, intervenuti, hanno trovato le armi e sequestrato tutto.

Un uomo di 76 anni è stato denunciato a Bologna per detenzione abusiva di armi dopo aver manifestato un forte disagio e minacciato gli operatori di uno sportello sociale, in seguito alla notifica di un imminente sfratto. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto una scacciacani e una pistola semiautomatica Beretta modello 950B, carica con sei proiettili, risultata illegalmente detenuta. L'episodio, avvenuto nella giornata di oggi, 10 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla crescente disperazione che può sfociare in gesti estremi e sulla necessità di rafforzare i servizi di assistenza sociale.

