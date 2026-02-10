Bologna-Lazio | le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia

Mercoledì sera alle 21:00 al Dall'Ara, Bologna e Lazio si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita promette spettacolo e potrebbe già decidere chi avanza in questa fase del torneo. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con le migliori formazioni, cercando di mettere in difficoltà l’avversario. La sfida si giocherà in diretta, e per chi non potrà essere presente allo stadio ci saranno le immagini in TV e in streaming.

Mercoledì 11 febbraio alle ore 21:00 la Lazio sfiderà al Dall'Ara il Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia. In caso di parità al 90esimo, niente supplementari e la sfida si deciderà ai calci di rigori. Chi vince affronterà in semifinale (andata e ritorno) l'Atalanta. L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali degli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia: scelto Manganiello (con Guariglia VAR) per Napoli-Como, e Chiffi (con Paterna VAR) per Bologna-Lazio.

