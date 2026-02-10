Bologna-Lazio Italiano | Il Dall’Ara diventi l’uomo in più è un grande patrimonio

Questa sera il Dall’Ara si prepara a riaccogliere il Bologna in un match che vale molto più di una semplice vittoria. Dopo due mesi di difficoltà e confusione, la squadra di Italiano cerca di ritrovare la sua identità, con l’obiettivo di tornare a giocare con entusiasmo e compattezza. La Coppa Italia rappresenta un’occasione per dimostrare che il Bologna può risollevarsi e rimettersi in carreggiata.

Bologna, 10 febbraio 2026 – La Coppa Italia non per tornar grandi, ma semplicemente per tornare, dopo due mesi di smarrimento, a livello di idee, di gioco e d’identità. Di tutto. Domani sera alle 21 al Dall’Ara, nei quarti di finale, arriva la Lazio di Sarri: gara secca con già in palio il pass per il doppio round di semifinale con l’Atalanta (in caso di parità nei 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore). E anche questa volta, come negli ottavi contro il Parma (battuto 2-1 a dicembre in rimonta con reti di Rowe e Castro), il Bologna si presenterà da detentore di quel trofeo che fu tanto caro il 14 maggio a Roma, togliendo i sigilli ad una bacheca a digiuno da mezzo secolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

