Il governo ha deciso di sospendere le bollette per le persone nelle zone più colpite dal Ciclone Harry. L’Autorità di regolazione ha approvato un provvedimento d’urgenza che blocca i pagamenti di luce, gas, acqua e rifiuti per sei mesi. La misura riguarda chi vive nei territori devastati dal maltempo. Nel frattempo, le aziende continuano le procedure di distacco per morosità, ma ora queste sospensioni danno un po’ di respiro alle famiglie in difficoltà.

Il governo aveva già dichiarato lo stato d’emergenza per i danni causati dal maltempo. Adesso, l’ Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per sei mesi il pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti alle persone che vivono nei territori più colpiti dal Ciclone Harry. La decisione sugli avvisi di pagamento è stata comunicata con una nota e riguarda Calabria, Sardegna e Sicilia, compreso il comune di Niscemi dove una frana ha portato via un intero pezzo della cittadina in provincia di Caltanissetta. I comuni interessati sono quelli che sono stati individuati nell’ordinanza 1180 del 30 gennaio emessa dal capo di dipartimento della Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bollette sospese per le aree colpite dal Ciclone Harry: sto anche alle procedure di distacco per morosità

Approfondimenti su Ciclone Harry

L’Arera ha deciso di sospendere le bollette nelle zone colpite dal ciclone Harry, tra cui Calabria, Sardegna e Sicilia.

Le tre regioni di Calabria, Sardegna e Sicilia hanno ottenuto un’ordinanza speciale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

METEO - Ciclone Harry: paura al Sud Italia, ecco l'evoluzione

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Ciclone Harry, bollette sospese: lo Stato congela le scadenze; Sicilia: Consumerismo su sospensione mutui, bollette, rate, Rc auto; Maltempo, stop per 6 mesi pagamenti bollette in zone colpite da ciclone Harry; Stop alle bollette dopo il Ciclone Harry: ecco chi non deve pagare.

Bollette sospese per le aree colpite dal Ciclone Harry: sto anche alle procedure di distacco per morositàCon un provvedimento d'urgenza, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha sospeso i pagamenti di luce, gas, acqua e rifiuti ... ilfattoquotidiano.it

Il pagamento delle bollette è sospeso per sei mesi: la decisione di Arera dopo il ciclone HarryTutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive site nei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della P ... italiaoggi.it

Ciclone Harry, boccata d'ossigeno per la Sicilia: stop alle bollette per sei mesi. Niscemi tra i beneficiari Nell'Isola sono interessati 255 Comuni su 391 totali. Nell'elenco anche i capoluoghi Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Siracusa. Il provve - facebook.com facebook

Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com