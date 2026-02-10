Bocce Serie B Sconfitta amara per la ’Bernardo Rossi’ contro il Rivana

Nella decima giornata del campionato di Serie B di bocce, la Bernardo Rossi di Fossone subisce una sconfitta amara contro il Rivana. La squadra locale perde 10-12 in casa, in una partita che ha visto tanti colpi di scena e nervosismo. I torinesi si sono dimostrati più precisi nei momenti decisivi, lasciando i padroni di casa a bocca asciutta.

Sconfitta con tanto rammarico per la Bernardo Rossi di Fossone che nella gara interna cede ai torinesi del Rivana 10-12 nella decima giornata del campionato di Serie B, girone 1 ovest di bocce in volo. Incontro a corrente alternata per i carraresi che partono male e chiudono 1-7 il primo turno con il solo pareggio (8-8) di Lido Clerici-Carlo Galletti nella coppia e le sconfitte di Rodolfo Casanova (nella foto)-Marco Musante nella coppia (4-13), di Mauro Levaggi nell'individuale (7-12) e di Diego Barbieri-Sergio Pomeri-Mirco Bacigalupo nella terna (6-7). Fossone reagisce nel secondo turno e con un 5-1 riapre i giochi grazie ai successi di Edoardo Bacigalupo nel tiro progressivo (3546-2741) e di Mauro Levaggi nel tiro di precisione (13-10) mentre pareggia (16-16) Lido Clerici nell'altro tiro di precisione.

