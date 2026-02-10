Bluesky bozze arrivano finalmente mentre la piattaforma si mette al passo con x e threads

Bluesky ha annunciato finalmente l’arrivo delle bozze sulla sua piattaforma. La funzione si inserisce nella roadmap 2026 e permette agli utenti di salvare i post in corso di sviluppo. Con questa novità, Bluesky cerca di tenere il passo con X e Threads, che si sono già aggiornate con funzioni simili. L’obiettivo è rendere più facile la gestione dei contenuti e migliorare l’esperienza degli utenti in un mercato sempre più competitivo.

Questo testo sintetizza l'aggiornamento di Bluesky che introduce la gestione delle bozze, inquadra l'arrivo della funzione nell'ambito della roadmap 2026 e analizza l'impatto sull'utilizzo della piattaforma, con riferimenti al contesto competitivo e alle prospettive di sviluppo. bluesky ora supporta le bozze. Bluesky ha annunciato che la versione 1.116 dell'app è in rilascio agli utenti, includendo tra le novità la gestione delle bozze. Gli utenti possono creare una nuova pubblicazione e, se non si sente ancora pronta, conservarla come bozza selezionando l'opzione disponibile nell'angolo in alto a destra.

