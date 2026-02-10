Blitz in un appartamento di Novate | sequestrati oltre 35 chili di droga

Questa mattina la polizia ha fatto un blitz in un appartamento di via Tonale a Novate. Durante l'operazione hanno sequestrato oltre 35 chili di droga. Quattro persone sono state arrestate: tre italiani e un albanese. La banda operava nella zona e ora si trova in manette. La polizia continua le indagini per capire se ci sono altri coinvolti.

Approfondimenti su Novate Sequestro

