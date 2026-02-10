ecco un nuovo trailer di Zhong Kui Game Science pubblica un nuovo trailer di Black Myth: Zhong Kui in occasione del Capodanno Cinese del 17 febbraio. Nel video, il personaggio si mostra in azione, con effetti visivi suggestivi e dettagli che fanno intuire un gioco intenso e ricco di atmosfera. Gli appassionati attendono con curiosità e aspettative questa nuova anteprima, mentre si avvicina la data di uscita.

Black Myth: Zhong Kui torna a mostrarsi con un nuovo trailer pubblicato da Game Science in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno Cinese del 17 febbraio. Il video, realizzato per celebrare l’Anno del Cavallo, punta a ribadire l’identità tecnica e artistica dello studio dopo il successo di Black Myth: Wukong. Non si tratta di una presentazione del gameplay, ma di un filmato in-engine pensato come dimostrazione visiva del nuovo capitolo della serie. Il team ha chiarito fin da subito che il contenuto non ha valore narrativo ufficiale. L’obiettivo è offrire uno sguardo sull’atmosfera e sulle ambizioni del progetto ed il, risultato è una sequenza compatta, curata e fortemente evocativa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Black Myth: Zhong Kui si mostra in un nuovo trailer in?engine

Approfondimenti su Black Myth

