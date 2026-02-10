Black Myth | Zhong Kui mostra la sua grafica stellare in 6 minuti di video in-engine

Il team di Game Science ha pubblicato un video di sei minuti che mostra la grafica di Black Myth: Zhong Kui. Il filmato, girato direttamente in engine, mette in evidenza i dettagli e la qualità visiva del gioco. Gli appassionati di videogiochi possono già farsi un’idea di come si presenterà il titolo cinese, che promette di essere uno dei più belli degli ultimi tempi.

Il team di sviluppo cinese Game Science ha offerto un’anteprima spettacolare della grafica di Black Myth: Zhong Kui, pubblicando un video di sei minuti interamente realizzato con il motore di gioco. L’iniziativa, legata alle celebrazioni del Capodanno Cinese e dell’imminente Anno del Cavallo, sottolinea l’eccellenza tecnica e artistica del progetto, sebbene non anticipi elementi di gameplay o trama. Il video, diffuso il 10 febbraio 2026, offre uno sguardo inedito sulle capacità visive del titolo. L’attenzione si concentra su una scena di cucina animata con un livello di dettaglio impressionante.🔗 Leggi su Ameve.eu

ecco un nuovo trailer di Zhong Kui Game Science pubblica un nuovo trailer di Black Myth: Zhong Kui in occasione del Capodanno Cinese del 17 febbraio.

