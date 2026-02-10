Bitonto | rubati i tablet delle cure domiciliari Asl Bari | ladri di salute

A Bitonto, alcuni tablet usati per le cure domiciliari sono stati rubati dagli operatori dell’Asl Bari. I dispositivi, consegnati di recente, sono stati sottratti da ignoti. La Asl ha diffuso un comunicato per informare della vicenda e avvertire della perdita, che potrebbe rallentare le attività di assistenza a domicilio. La polizia sta indagando per rintracciare i ladri e recuperare la merce.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Ladri senza scrupoli hanno rubato alcuni tablet di recente consegnati agli operatori delle Cure domiciliari del Distretto socio sanitario di Bitonto. Il fatto sarebbe accaduto tra sabato e domenica nella sede ADI, situata all’interno del Presidio Territoriale di Assistenza. Oltre ai tablet, utilizzati per digitalizzare e migliorare l’assistenza a domicilio, sono state sottratte anche schede sim e chiavi. La ASL Bari ha prontamente denunciato il furto e le Forze dell’Ordine sono già intervenute sul posto per avviare le indagini. «Siamo di fronte a veri e propri “ladri di salute” – commenta il Direttore generale, Luigi Fruscio – delinquenti senza dignità che non si fanno scrupolo di rubare alla Sanità pubblica, che è un bene di tutti, gli strumenti usati per fornire cure e assistenza alle persone più in difficoltà. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

