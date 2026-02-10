Bitonto locali del presidio di assistenza | dopo il furto di sabato altro tentativo la scorsa notte Bloccato un uomo Asl Bari
Questa notte, nel presidio di assistenza di Bitonto, un uomo è stato sorpreso mentre cercava di rubare dei tablet. Le guardie giurate, in servizio nel PTA, lo hanno bloccato sul fatto. L’uomo, che potrebbe essere collegato a un tentativo di furto già avvenuto sabato, è stato consegnato ai carabinieri. Ora si trova sotto accusa e rischia di finire in manette.
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: È andata male al “ladro di salute” che stanotte è stato colto sul fatto e bloccato dalle guardie giurate in servizio nel PTA di Bitonto, proprio mentre probabilmente tentava di rubare tablet. Dopo il furto messo a segno tra sabato e domenica scorsi, un uomo si è introdotto nella struttura danneggiando un’altra porta-finestra (quella del primo furto era stata riparata) per sottrarre verosimilmente altri tablet e forse anche le auto di servizio dell’Assistenza domiciliare. Ha fatto male i conti, tuttavia, perchè la ASL Bari oltre a denunciare il primo furto, ha immediatamente intensificato la vigilanza sull’intera struttura proprio temendo una nuova intrusione notturna. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
