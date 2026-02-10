Questa notte, nel presidio di assistenza di Bitonto, un uomo è stato sorpreso mentre cercava di rubare dei tablet. Le guardie giurate, in servizio nel PTA, lo hanno bloccato sul fatto. L’uomo, che potrebbe essere collegato a un tentativo di furto già avvenuto sabato, è stato consegnato ai carabinieri. Ora si trova sotto accusa e rischia di finire in manette.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: È andata male al “ladro di salute” che stanotte è stato colto sul fatto e bloccato dalle guardie giurate in servizio nel PTA di Bitonto, proprio mentre probabilmente tentava di rubare tablet. Dopo il furto messo a segno tra sabato e domenica scorsi, un uomo si è introdotto nella struttura danneggiando un’altra porta-finestra (quella del primo furto era stata riparata) per sottrarre verosimilmente altri tablet e forse anche le auto di servizio dell’Assistenza domiciliare. Ha fatto male i conti, tuttavia, perchè la ASL Bari oltre a denunciare il primo furto, ha immediatamente intensificato la vigilanza sull’intera struttura proprio temendo una nuova intrusione notturna. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bitonto, locali del presidio di assistenza: dopo il furto di sabato, altro tentativo la scorsa notte. Bloccato un uomo Asl Bari

Approfondimenti su Bitonto Presidio

Un uomo ha tentato di svaligiare il presidio sanitario di Bitonto nella notte.

A Bitonto, alcuni tablet usati per le cure domiciliari sono stati rubati dagli operatori dell’Asl Bari.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bitonto Presidio

Argomenti discussi: Bitonto, rubati i tablet delle cure domiciliari. La Asl Bari denuncia: Ladri di salute senza scrupoli; Agguato a Bitonto, la posizione del presidio Libera Anna Rosa Tarantino; Furto a Bitonto, rubati i tablet per le cure domiciliari Asl: Ladri senza scrupoli; Bitonto, rubati tablet della Asl per le Cure domiciliari appena consegnati: Colpiti i più fragili.

Bitonto, locali del presidio di assistenza: dopo il furto di sabato, altro tentativo la scorsa notte. Bloccato un uomo Asl BariDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: È andata male al ladro di salute che stanotte è stato colto sul fatto e bloccato dalle guardie giurate in servizio nel PTA di Bitonto, proprio ... noinotizie.it

Tenta furto notturno nel presidio sanitario di Bitonto: ladro bloccato dalle guardie giurateL'episodio a poche ore di distanza da un colpo, andato a segno, nel fine settimana, con la sottrazione di diversi tablet. Proprio per questo la Asl aveva rafforzato la vigilanza: così la seconda effra ... baritoday.it

! Ladri senza scrupoli hanno rubato alcuni tablet di recente consegnati agli operatori delle Cure domiciliari del Distretto socio sanitario di Bitonto/ Asl Bari. Il fatto sarebbe accaduto tra sabato e domenica nella sede ADI, situata all’inte - facebook.com facebook

L'Asl Bari introduce le cure domiciliari digitali, informazioni condivise. Oltre 200 infermieri dotati di tablet, gestione integrata di 26mila pazienti #ANSA x.com