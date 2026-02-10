bit inaugura la rivoluzione del viaggio

La fiera Bit a Rho apre i battenti con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo dei viaggi. L’evento, che durerà fino a giovedì 12 febbraio, attira operatori e visitatori da tutta Italia. Si presentano nuove proposte e tendenze, in un settore che non si ferma mai. La città di Milano si anima con incontri, presentazioni e novità che promettono di cambiare il modo di viaggiare.

Il turismo, il mondo dei viaggi e delle vacanze non si ferma e accende sempre l’interesse e l’attenzione, come dimostra l’edizione 2026 di Bit, la Borsa internazionale del turismo aperta agli operatori e al pubblico fino a giovedì 12 febbraio in Fiera Milano a Rho. Una Bit con oltre mille espositori - il 39% esteri da 54 Paesi - profondamente rinnovata perché per la prima volta al centro le persone prima del prodotto. Visione strategica sottolineata dal nuovo concept espositivo sempre più mirato al business da un lato - con una forte presenza di visitatori professionali e buyer italiani e stranieri che hanno affollato il nuovo percorso espositivo - e gli stage e gli incontri del Travel Makers Fest dall’altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Bit 2026 si apre a Rho con un’idea chiara: cambiare il modo di viaggiare.

Travel Makers Fest porta il cinema e la TV alla BIT, celebrando il cineturismo, un fenomeno in continua espansione.

