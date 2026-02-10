Birk Ruud trionfa nello slopestyle alle Olimpiadi Hall sul podio

Birk Ruud ha vinto l’oro nello slopestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il norvegese ha dominato tutte le prove, fin dalla qualificazione, e alla fine è salito sul gradino più alto del podio. Sul podio anche Hall, che si è piazzato tra i primi.

Un dominio totale, fin dalla qualificazione. Il norvegese Birk Ruud ha appena vinto la medaglia d'oro a Milano Cortina 2026, salendo sul gradino più alto del podio nella specialità dello slopestyle maschile. In una gara in cui tanti pretendenti hanno compiuto molteplici passi falsi, il nordico si è rivelato l'unico ad avere continuità realizzativa, ottenendo così il secondo metallo olimpico più pregiato dopo quello nel big air a Pechino 2022. L'atleta nello specifico ha seguito un canovaccio simile rispetto alle qualifiche, eseguendo fin da subito una prima run di alto profilo, contrassegnata da una pulita fase di rail e di salti che gli ha consentito di raggiungere pronti-via il solido punteggio di 86.

