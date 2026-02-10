Un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto davanti al padre, lunedì sera nel Torinese. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, mentre il bambino attraversava la strada. Il conducente ha detto di essersi distratto e si dice disperato per quanto accaduto. I soccorsi sono intervenuti subito, ma le condizioni del piccolo sono ancora da valutare. La polizia sta ascoltando il conducente e cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un bambino di 11 anni è stato investito da un’autovettura. L’incidente si è consumato lunedì intorno alle 19.30 in via Moncenisio, ad Avigliana, nel Torinese. Sul posto due ambulanze e l’elicottero del Servizio regionale di elisoccorso, che ha trasportato il ragazzino all’ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso. I primi accertamenti hanno mostrato un grave trauma cranico. In serata poi il bambino è stato portato in sala operatoria. La prognosi è riservata. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, stava rientrando a casa dopo aver trascorso il pomeriggio con il padre. Aveva dato un bacio al papà ed era poi sceso dall’automobile per dirigersi verso casa per la cena con la mamma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 11 anni travolto da un’auto davanti al padre nel torinese. Il conducente: “Mi sono distratto. Sono disperato”

Approfondimenti su Bimbo Travolto

Un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto ad Avigliana, nel Torinese.

Kelly racconta come il calcio abbia rappresentato un’occasione di distrazione durante un’infanzia difficile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bimbo Travolto

Argomenti discussi: Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus, l’autista incontra i genitori: Ci siamo stretti la…; Bimbo di 11 anni fatto scendere dal bus nella neve, i genitori incontrano l'autista: Questione chiusa - AgrigentoNotizie; Ragazzino lasciato a piedi dal bus: così ho scoperto di essere boomer; Bimbo fatto scendere dal bus, l'autista: Chiedo scusa, grave errore.

Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello olimpico: cammina per 6 km sotto la neve a BellunoUn bambino di 11 anni ha dovuto percorrere 6 km a piedi sotto la neve perché non aveva il biglietto olimpico da 10 euro. L'autista sospeso dal servizio ... ilfattoquotidiano.it

Bimbo di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve: sospeso l'autista di un autobus Cortina-CalalzoIl piccolo, che sarebbe stato sprovvisto del titolo di viaggio corretto, è stato costretto a percorrere 6 km a piedi. La famiglia ha sporto querela per abbandono di minore ... rainews.it

Ha suscitato scalpore la notizia del bimbo napoletano di 2 anni al quale è saltato il trapianto di cuore all'ospedale Mondali perché l'organo, proveniente da Bolzano, era stato trasportato male Spunta l’ipotesi che il piccolo sarebbe stato sottoposto ugualmente - facebook.com facebook

#TG2000 - Attacchi russi a #Odessa, ucciso bimbo di 10 anni #9febbraio #Ucraina #Zelensky #Kiev #Russia #Kharkiv #Dnipropetrovsk #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 @tg2000it x.com