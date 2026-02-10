Bimbo di 10 anni colpito a Gaza da un drone trasferito a Napoli per le cure

Questa notte un bambino di 10 anni è arrivato all’ospedale Santobono di Napoli, proveniente dalla Striscia di Gaza. È stato portato in Italia per ricevere cure specialistiche che in quella zona non può ottenere. Il bambino è stato colpito da un drone e ora si trova sotto le mani dei medici napoletani.

Tempo di lettura: 2 minuti È arrivato nella notte all'Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon un bimbo di 10 anni proveniente dalla Striscia di Gaza, trasferito in Italia per ricevere cure altamente specialistiche. Il trasferimento internazionale è avvenuto nell'ambito della missione Medevac. Il piccolo è atterrato all'Aeroporto di Ciampino con un volo militare, sotto la supervisione della Cross di Pistoia e con il coordinamento dell'Unità di Crisi della Farnesina e con la supervisione della Regione Campania. Ad accoglierlo in Italia un'ambulanza del 118 della ASL Napoli 1 Centro che, di notte, ha provveduto al trasferimento in sicurezza fino al Santobono di Napoli.

