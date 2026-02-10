La mamma Trevallion si trova a dover affrontare notti difficili con i suoi figli, colpiti da crisi di panico. Mentre i genitori cercano di capire cosa stia succedendo, gli avvocati della famiglia denunciano un giro di accuse e rigidità da parte delle assistenti sociali, che sembrano ignorare le regole deontologiche. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

Gli avvocati della famiglia nel bosco denunciano: ormai le assistenti sociali si sono irrigidite e violano i loro stessi codici deontologici. Ignorate le perizie dei neuropsichiatri che chiedono di restituire i piccoli. Alla fine di gennaio, i neuropsichiatri della Asl di Vasto hanno certificato che per i tre bambini della famiglia del bosco sarebbe «indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva, attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari, al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini, nell’ottica di una necessaria condivisione con la famiglia degli obiettivi didattici, di adattamento alla collettività tra pari e di scelte per il benessere dei minori». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bimbi con crisi di panico notturne, mamma Trevallion non può consolarli

Un trauma per i bambini di Trevallion solleva la necessità di rivedere il sistema di tutela.

