Bimba morta in casa a Imperia giovedì la decisione sul fermo della mamma per omicidio

Questa mattina si è appreso che giovedì si terrà l’udienza di convalida del fermo di Manuela Aiello, la donna di 43 anni di Bordighera accusata di aver ucciso la sua bambina di due anni, Beatrice. La donna è in carcere da giorni e l’attenzione resta alta sulla vicenda, ancora tutta da chiarire.

(Adnkronos) – Si terrà giovedì l'udienza di convalida nei confronti di Manuela Aiello, la 43enne di Bordighera, in provincia di Imperia, accusata di avere ucciso la figlia di 2 anni Beatrice. La donna è stata a lungo interrogata ieri pomeriggio dalla pm Veronica Meglio, dichiarando che la piccola fosse caduta dalle scale il giorno prima, ma che in seguito stesse bene. Ieri mattina, secondo quanto ha detto la donna al pubblico ministero, la piccola sarebbe peggiorata, da lì la decisione di chiamare un'ambulanza, ma all'arrivo dei soccorsi per Beatrice non c'era più niente da fare.

