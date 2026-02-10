Il padre della bimba di due anni morta in circostanze ancora da chiarire si presenta con poche parole: “Sono disperato”. Chiede di rispettare la privacy della famiglia, ormai sconvolta dal dolore. La comunità si stringe intorno a loro, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

«Sono disperato per quello che è successo. Chiedo soltanto di tutelare al massimo la riservatezza sulla mia famiglia e le mie figlie». Sono queste le parole che M.R., papà della bimba trovata morta ieri mattina in casa a Bordighera, affida al proprio legale Mario Ventimiglia. L’uomo si trova attualmente in carcere in seguito alla revoca dell’affidamento in prova. Secondo quanto emerso finora, la bambina, di soli 2 anni, è deceduta in circostanze ancora in corso di accertamento. Le indagini sono coordinate dalla procura locale, che sta cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato al tragico epilogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimba morta a due anni, le prime parole del padre dopo la tragedia

Approfondimenti su Bambina Tragedia

Stefano De Martino ha condiviso su Instagram un messaggio di commozione in seguito alla perdita del padre, Enrico, scomparso all’età di 61 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Der Stiefvater fraß sie bei lebendigem Leib… Gerichtssaal weinte vor Entsetzen | True crime deutsch

Ultime notizie su Bambina Tragedia

Argomenti discussi: Bordighera, bimba di 2 anni morta nel suo lettino con lividi sul corpo. Madre arrestata per omicidio preterintenzionale; Dramma a Bordighera, bimba di 2 anni trovata morta in casa: cosa è successo; Bordighera, bimba di 2 anni muore in casa, lividi sul corpo. Arrestata la madre: E’ stata colpita; Bimba muore a due anni, la madre arrestata per omicidio preterintenzionale.

Bimba muore a due anni, la madre arrestata per omicidio preterintenzionaleE' morta a due anni, il corpicino coperto di lividi. ansa.it

Bimba di 2 anni morta nel suo lettino con lividi sul corpo, arrestata la mamma per omicidio preterintenzionaleBimba di due anni morta a Bordighera, lividi sospetti sul corpo, arrestata la madre per omicidio preterintenzionale, disposta autopsia. blitzquotidiano.it

"Com'è morta Beatrice". Bimba di 2 anni trovata in casa, la scoperta e il terribile sospetto - facebook.com facebook

L’allarme al 118, le lesioni, le bugie della madre. Cosa sappiamo della bimba morta a Bordighera x.com