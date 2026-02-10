Bimba morta a Bordighera la madre fermata per omicidio | la piccola forse colpita da corpo contundente

Una bambina di due anni è morta ieri mattina a Bordighera, in provincia di Imperia. La trovano senza vita nel lettino di casa, sulle alture di Montenero. La madre è stata subito fermata con l’accusa di omicidio e l’abitazione è stata messa sotto sequestro. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo e se la bambina sia stata colpita da un corpo contundente.

È stata posta sotto sequestro l'abitazione di Bordighera, in provincia di Imperia, dove ieri mattina è morta una bimba di due anni, trovata senza vita nel lettino di casa sulle alture della frazione di Montenero. La madre della piccola è stata arrestata nella serata di ieri con l'accusa di omicidio preterintenzionale e si trova ora in carcere a Genova. La madre parla di una caduta accidentale. I carabinieri che coordinano le indagini proseguono negli accertamenti sulle cause del decesso della bambina in attesa dell'autopsia che dovrà chiarire l'origine dei lividi trovati a un primo esame medico legale sul corpo.

