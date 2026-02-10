Bimba di 2 anni morta | Uccisa dalla mamma

Una donna di 2 anni è stata trovata senza vita nella sua casa. La mamma ha chiamato l’ambulanza in preda al panico, dicendo che la bambina aveva una crisi respiratoria. Quando i soccorritori sono arrivati, però, non hanno potuto fare nulla. La polizia ha avviato le indagini e si sospetta che sia stata la madre a provocare la morte della piccola.

Ha chiamato l'ambulanza nel panico, raccontando che la sua bambina era in preda a una crisi respiratoria. «Correte, non respira». Ma non appena i soccorritori sono arrivati hanno subito notato che qualcosa non andava. La piccola, di appena due anni, era priva di sensi nel suo lettino e non hanno potuto fare nulla per rianimarla. Sul corpo presentava vari lividi. «È caduta ieri dalle scale. Stamattina l'ho trovata nel letto così» ha raccontato immediatamente la madre cercando di montare una versione credibile e di far credere che i segni sulla pelle non c'entrassero nulla con il decesso. Sono tuttavia bastate poche ore di indagini per ricostruire quanto accaduto in quell'appartamento alle porte di Bordighera, Ponente ligure.

