Bimba di 2 anni morta a Bordighera rabbia di Bruzzone per la famiglia nel bosco e il mancato intervento

La vicenda di una bambina di due anni trovata morta a Bordighera ha scatenato molte reazioni. Roberta Bruzzone si è detta molto arrabbiata, criticando la famiglia che si trovava nel bosco e denunciando la mancanza di interventi tempestivi. La comunità si chiede come sia potuto succedere e perché non siano intervenuti prima. La tragedia ha aperto un dibattito acceso sulla sicurezza e sui controlli nelle zone isolate.

Roberta Bruzzone ha parlato della vicenda di Bordighera, dove le autorità stanno indagando sulla morte di una bambina di due anni. La madre sostiene che la bimba sia caduta dalle scale e che abbia avuto una crisi respiratoria ore dopo. Bruzzone ha paragonato la reazione dei servizi sociali alla situazione difficile della famiglia della vittima a quella avuta con la cosiddetta Famiglia nel bosco. La vicenda di Bordighera Nella mattinata del 9 febbraio una donna ha chiamato il 118 a Bordighera perché la figlia di 2 anni stava avendo una crisi respiratoria. All'arrivo dei paramedici, la bambina era morta.

