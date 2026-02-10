Bilancio approvato a Frosinone ma la maggioranza esce indebolita

Il Consiglio comunale di Frosinone ha dato il via libera al Bilancio di previsione, ma la discussione si è rivelata più accesa del previsto. La seduta si è protratta fino a tarda notte, lasciando la maggioranza in una posizione più fragile rispetto a prima. Qualche membro ha mostrato segnali di insofferenza, e ora il futuro dell’amministrazione appare più incerto.

Il Consiglio comunale di Frosinone ha approvato il Bilancio di previsione, al termine di una seduta lunga e complessa, protrattasi fino a notte fonda. Dal punto di vista tecnico-contabile l'amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli supera lo scoglio più delicato dell'anno, ma il.

