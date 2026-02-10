Bigon chiede di portare la chirurgia robotica all' ospedale di San Bonifacio

Bigon ha presentato una mozione in Consiglio regionale per spingere la Giunta a portare la chirurgia robotica all'ospedale di San Bonifacio. La proposta nasce dalla richiesta di migliorare i servizi e offrire tecnologie all’avanguardia ai pazienti della zona. Ora si aspetta che la Regione prenda una decisione concreta.

«Ho depositato una mozione in Consiglio regionale per impegnare la Giunta a destinare all’ospedale G. Fracastoro di San Bonifacio il sistema di chirurgia robotica attualmente in fase di acquisizione da parte di Azienda Zero. Si tratta di una scelta strategica, necessaria e non più rinviabile per rafforzare l’offerta sanitaria pubblica nell’Est veronese». Sono le parole di Annia Maria Bigon, consigliera regionale per il Partito Democratico, la quale ha annunciato l'inziativa che ha l'obiettivo di potenziare il nosocomio scaligero. «La chirurgia robotica - ha proseguito Bigon - rappresenta oggi uno standard consolidato nella chirurgia mininvasiva, in particolare in ambito urologico oncologico, come i tumori di prostata, rene e vescica, ma anche nel trattamento di numerose patologie benigne che richiedono elevata precisione e delicatezza.🔗 Leggi su Veronasera.it

