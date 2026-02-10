Biblion In Blues | ultimo appuntamento della stagione

Giovedì 12 febbraio si chiude la stagione della rassegna blues al Biblion Al Caffè. Sul palco ci sarà il chitarrista spagnolo Alex Caporuscio, pronto a far ascoltare le sue note. L’evento è l’ultimo della serie e molti appassionati non vogliono perderselo.

Giovedì 12 Febbraio ultimo, imperdibile appuntamento della rassegna blues del Biblion Al Caffè, col chitarrista spagnolo, Alex Caporuscio. Di origini Anglo-italiane, ma residente in Spagna, Caporuscio è un virtuoso della chitarra, considerato tra i migliori musicisti nel panorama Blues europeo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Biblion In Blues I The Darkness tornano a suonare in Italia: appuntamento al “Pistoia Blues” Avella, ultimo appuntamento della Christmas Edition dell’Art Festival La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Biblion In Blues Argomenti discussi: San Severo | Concerto blues. Riparte la stagione live al Biblion al CaffèGiovedì 25 settembre alle ore 20 il grande blues sarà di nuovo in scena presso la libreria/caffetteria Biblion al Caffè di via San Severino 17 a San Severo. Ad inaugurare questa nuova e ricca stagione ... foggiatoday.it MAXIE FREEMAN Rock Blues from Sweden SABATO 31 GENNAIO 2026 #newmagazinepub #massafra #centrostorico #livemusic #blues #rocknroll Via Gravina San Marco 1 Massafra 099/8857307 - 3358292572 Maxie FreeMan è una ver - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.