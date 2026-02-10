Bibbia di Borso d’Este | un weekend da record a Modena oltre 1500 visitatori per il prezioso manoscritto miniato

A Modena, oltre 1500 persone hanno visitato la Biblioteca Estense durante il weekend per ammirare la Bibbia di Borso d’Este. Il manoscritto miniato, che era stato esposto a Roma, ha attirato un pubblico numeroso, superando ogni aspettativa. La città si è riempita di appassionati di arte e storia che hanno voluto vedere da vicino un vero tesoro del Rinascimento.

Modena è stata protagonista di un fine settimana all'insegna dell'arte e della storia, con un afflusso straordinario di visitatori alla Biblioteca Estense per ammirare la Bibbia di Borso d'Este, un capolavoro miniato tornato in città dopo un periodo di esposizione al Senato a Roma. L'evento ha generato un notevole interesse, riaccendendo i riflettori su questo tesoro culturale e attirando un pubblico variegato, desideroso di immergersi nella sua storia e bellezza. L'attesa era palpabile già sabato mattina, con persone in fila all'ingresso della Biblioteca Estense ben prima dell'orario di apertura.

