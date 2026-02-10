Biathlon Tommaso Giacomel falloso e fuori dal podio nell’individuale alle Olimpiadi Vince Botn

Tommaso Giacomel ha sbagliato troppo con il fucile e si è dovuto accontentare di un piazzamento lontano dal podio nell’individuale di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara è stata vinta da Johan-Olav Botn, che ha mantenuto la calma e ha colpito tutti i bersagli con precisione. Giacomel, invece, ha commesso diversi errori, che gli sono costati tempo e posizione. Alla fine, il norvegese Botn ha conquistato la vittoria davanti agli altri favoriti.

La precisione ha sorriso a un grande Johan-Olav Botn nella 20 km individuale di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il norvegese si è preso un successo denso di significati, al termine di mesi difficili segnati dalla morte del compagno di squadra e di stanza Sivert Guttorm Bakken e da problemi di salute, arrivati dopo un eccellente avvio di stagione. Un’annata cominciata con il trionfo nella 20 km di Östersund e che, proprio in questo format, ha ritrovato la sua luce sulle nevi di Anterselva: percorso netto al poligono e titolo olimpico conquistato. Alle sue spalle il francese Éric Perrot (0+1+0+0), staccato di 14”8 e campione del mondo in carica della specialità, e l’altro portacolori del Team Norge, Sturla Holm Lægreid (0+0+1+0) a 48”3, a completare una giornata da incorniciare per la squadra scandinava. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, Tommaso Giacomel falloso e fuori dal podio nell’individuale alle Olimpiadi. Vince Botn Approfondimenti su Tommaso Giacomel Biathlon, Hofer torna sul podio: terzo nell’individuale, Giacomel in difficoltà ma resta leader Lukas Hofer si distingue nel biathlon di Nove Mesto con un terzo posto nell’individuale, segnando il suo primo podio in questa disciplina. Quando parte Tommaso Giacomel nell’individuale di biathlon: orario, n. di pettorale, tv Domani, martedì 10 febbraio, Tommaso Giacomel scenderà in pista nell’individuale di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. GIACOMEL ai piedi del podio nell'inseguimento: vince FILLON MALLET | HIGHLIGHTS Ultime notizie su Tommaso Giacomel Tommaso Giacomel, il ritratto del biatleta trentino medaglia d’argento nella staffetta mistaMilano, 10 febbraio 2026 – C’è un filo che lega le montagne del Primiero ai riflettori olimpici di Milano-Cortina 2026, ed è il passo lungo e regolare di Tommaso Giacomel. A venticinque anni, il biatl ... sport.quotidiano.net Tommaso Giacomel, l'uomo del momento nel biathlon che benedice Sinner e punta all'oroFinanziere, 25 anni, due podi mondiali giovanili nel 2018-19, nessun azzurro della neve ha vinto più di lui nell'avvicinamento olimpico ... gazzetta.it OCCHIO AI RAGAZZI Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel… Sono questi i quattro azzurri pronti a dare spettacolo nella 20 km individuale maschile di biathlon! Ad Anterselva si comincia ADESSO! Facciamo il tifooooooo! - facebook.com facebook OCCHIO AI RAGAZZI Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel… Sono questi i quattro azzurri pronti a dare spettacolo nella 20 km individuale maschile di biathlon! Ad Anterselva si comincia ADESSO! Facciamo il tifooooooo! x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.