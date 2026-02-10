Biathlon Individuale femminile domani 4 azzurre al via | a che ora e dove vedere la gara

Domani ad Anterselva si corre la gara femminile di 15 km. Quattro italiane sono pronte a scendere in pista: Wierer, Vittozzi, Carrara e la debuttante Auchentaller, che prende il posto di Passler. La gara si svolge nel pomeriggio, e gli appassionati potranno seguirla in diretta.

Domani ad Anterselva la 15 km individuale femminile: Italia in gara con Wierer, Vittozzi, Carrara e la debuttante Auchentaller dopo lo stop di Passler. Dopo lo stop forzato di Rebecca Passler, lo staff tecnico azzurro ha definito il quartetto che rappresenterà l’Italia in una delle prove più selettive dell’intero programma olimpico. A guidare la squadra ci saranno Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, colonne della nazionale e tra le atlete più esperte del circuito internazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

