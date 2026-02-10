Berlinale 2026 un podcast per seguirla da lontano senza FOMO ma con attenzione

La Berlinale 2026 si avvicina, e gli appassionati già si preparano. Mancano due giorni all’inizio del festival, in programma dal 12 febbraio a Berlino. Anche chi non sarà in città può seguire le proiezioni e le novità attraverso un podcast, pensato per chi vuole restare aggiornato senza sentirsi escluso. Un modo per vivere l’evento da lontano, senza rischiare di perdere nulla.

Oggi, 10 febbraio 2026, mancano due giorni all'inizio della Berlinale: dal 12 febbraio Berlino torna a essere una delle capitali mondiali del cinema, con un festival che da sempre mette al centro non solo i film, ma le domande che quei film aprono sul nostro presente. Eppure c'è un punto interessante — e spesso sottovalutato — quando si parla di grandi eventi culturali: serve davvero esserci fisicamente per capirli? Oppure, a volte, guardare da lontano permette uno sguardo più lucido, meno "da cronaca", più vicino alla sostanza? Da questa idea nasce il nuovo episodio podcast "Berlinale da lontano: come seguirla senza FOMO (e con attenzione)", pubblicato oggi e pensato come apertura di una mini-serie dedicata alla Berlinale 2026.

