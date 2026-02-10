Beppe Sala perde la battaglia dei wc | la Corte di Giustizia europea boccia la sua gara per installare 110 servizi igienici

Il sindaco Beppe Sala ha perso la partita sui servizi igienici di Milano. La Corte di Giustizia europea ha deciso di bocciare il progetto che prevedeva l’installazione di 110 servizi igienici gratuiti in città. La decisione mette fine a un’idea che aveva alimentato diverse discussioni, lasciando il Comune senza questa importante iniziativa.

Il sindaco Beppe Sala ha perso definitivamente la battaglia dei wc di Milano. A riportarlo è Open. La Corte di Giustizia europea ha infatti bocciato la gara che prevedeva l’installazione di 110 servizi igienici gratuiti di ultima generazione a Milano. Il contratto era stato firmato il 5 dicembre 2023 con il raggruppamento di imprese A&C Network srl unipersonale (ora Digital Vox) Vox Communication. L’accordo prevedeva la manutenzione dei servizi igienici per 24 anni in cambio dello sfruttamento per 18 anni di 97 impianti pubblicitari. L’assegnazione del bando però era stata contestata da un altro concorrente, Urban Vision, che dopo due anni di ricorsi ha avuto ragione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

