Le donne continuano a parlare di violenza di genere, ma spesso non trovano ascolto. In molte occasioni, si sentono sole nel denunciare le botte, i calci e la manipolazione. Il messaggio che vogliono trasmettere è chiaro: l’amore non si costruisce con la violenza, ma con rispetto e fiducia. Sono loro a voler rompere il silenzio e a far sentire le proprie voci.

Spesso sentiamo parlare di violenza di genere, ma cosa significa realmente? L’amore non è fatto di botte, calci, né di manipolazione o controllo ma è un legame basato sulla fiducia reciproca. La violenza, prima del corpo, corrode la mente, facendo credere alle vittime di essere loro il problema. La paura si insinua nella vita quotidiana: il timore di dire una parola di troppo, di fare un gesto sbagliato o di indossare un vestito che non piace. I casi di femminicidio sono ancora troppi e non possiamo più restare indifferenti. È fondamentale imparare a riconoscere i segnali e avere il coraggio di chiedere aiuto, prima che sia troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bello far sentire le nostre voci su questa piaga"

Approfondimenti su violenza di genere

Lucio Caracciolo interviene a Otto e mezzo, su La7, per chiarire il ruolo di Limes e il suo approccio alla geopolitica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Endured for three years, then destroyed the scumbag's reputation at the wedding! #drama #revenge

Ultime notizie su violenza di genere

Argomenti discussi: Pohjanpalo: A Palermo il bello deve ancora venire. Sto imparando il siciliano; Atleti coccolati, l’Italia e la sfida (vinta) dell’ospitalità olimpica: Qui dormono bene e mangiano da Dio; Monaco: Nella battaglia si è notato il piattume di Sinner. Doveva far sentire più la sua presenza scenica; Viviano: Sarebbe bellissimo sentire Conte dire che ha sbagliato.

“È bello sognare di vivere meglio e sentire che anch’io sono parte del mondo” (Nek) La snow therapy dimostra che sulla neve non esistono limiti: lo sci diventa accessibile, inclusivo e liberatorio . Nato dalla creatività dei reduci di guerra, oggi il monos facebook