Beautiful streaming replica puntata 10 febbraio 2026 | Video Mediaset
Questa sera, su Mediaset, torna “Beautiful” con la replica della puntata di martedì 10 febbraio. Deacon annuncia di voler sposare Sheila, e la notizia lascia tutti senza parole. La famiglia si divide tra chi cerca di capire e chi si oppone. La soap continua a tenere con il fiato sospeso i fan italiani.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 10 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon annuncia il matrimonio con Sheila, sconvolgendo la famiglia. Finn rifiuta di partecipare, ma promette protezione a Steffy. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
