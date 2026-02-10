Bea morta nel lettino a due anni i lividi sospetti e le contraddizioni della mamma arrestata per omicidio

La piccola Beatrice, di appena due anni, è morta nel suo lettino a Bordighera. La madre è stata arrestata con l’accusa di omicidio, dopo che i carabinieri hanno trovato lividi sospetti sul suo corpo e hanno scoperto diverse contraddizioni nel racconto fornito. La procura indaga per capire cosa sia successo realmente alla bambina.

