Bea morta nel lettino a due anni i lividi sospetti e le contraddizioni della mamma arrestata per omicidio

La piccola Beatrice, di appena due anni, è morta nel suo lettino a Bordighera. La madre è stata arrestata con l’accusa di omicidio, dopo che i carabinieri hanno trovato lividi sospetti sul suo corpo e hanno scoperto diverse contraddizioni nel racconto fornito. La procura indaga per capire cosa sia successo realmente alla bambina.

Si chiamava Beatrice, aveva solo due anni ed è morta nel lettino della sua casa di Bordighera (Imperia). Cosa abbia fermato per sempre il suo cuore non è chiaro e c'è l'atroce sospetto che la responsabilità sia della mamma, arrestata per omicidio preterintenzionale. Quando ha chiesto aiuto ha.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Arrestata la mamma dalla bimba di 2 anni morta nel lettino a Bordighera: la piccola aveva lividi su tutto il corpo

La madre di una bambina di 2 anni è stata arrestata questa mattina a Bordighera, sospettata di aver causato la morte della figlia.

Bimba morta a 2 anni, le contraddizioni della mamma arrestata. La caduta dalle scale e i figli lasciati soli a casa: cosa non torna

La piccola di due anni è morta con il corpo pieno di lividi.

