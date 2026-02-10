Basket serie B Faenza il segreto sono le triple | Bravi a restare lucidi nel finale

Il basket a Faenza si gioca tutto nelle triple. La Tema Sinergie ha vinto grazie alla freddezza nei momenti decisivi, restando lucida nel finale. I tifosi sono già sicuri: se ci fosse una ruota dedicata, potrebbero puntare su 3, 14, 28, 50 e 33 e farebbero cinquina. La squadra si conferma forte anche grazie a questa arma vincente.

Se nel Lotto esistesse la ruota di Faenza, i tifosi della Tema Sinergie potrebbero giocarsi i numeri 3, 14, 28, 50 e 33 e farebbero di sicuro cinquina. La fondamentale vittoria a Ferrara, arrivata al termine di un match ‘duro, sporco e cattivo’ (a livello sportivo), si può racchiudere in questi numeri. I primi quattro spiegano una delle armi in più dei faentini che sfoggiano da inizio stagione, ovvero il tiro da 3, che ha portato un ottimo 1428 dall’arco: un 50% al tiro che è servito per crivellare la difesa estense, poco attenta ad arginare i cecchini faentini. Poi c’è stata la super prestazione di Vettori, con 33 punti segnati, bravo ad avere la maturità di caricarsi sulle spalle la squadra nei momenti difficili, soprattutto nel finale quando è andato in lunetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

