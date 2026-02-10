Basket EuroCup | Trento batte l’Ulm e domani saprà in che posizione chiude la prima fase

La Dolomiti Energia Trentino ha concluso la sua fase regolare di EuroCup battendo il Ratiopharm Ulm in casa. La vittoria di questa sera permette ai trentini di sapere domani in quale posizione finiranno la prima fase. La partita è stata combattuta, e ora i tifosi aspettano di conoscere il posizionamento che definirà il loro cammino nella competizione.

Si è conclusa la stagione regolare di EuroCup per la Dolomiti Energia Trentino, che chiudeva la prima fase continentale ospitando i tedeschi del ratiopharm Ulm. Un match che vedeva i trentini già qualificati alla seconda fase e Diego Garavaglia e compagni già eliminati, ma che era fondamentale per decidere la posizione in cui i padroni di casa avrebbero chiuso la prima fase. E arriva la vittoria, ma per strappare il quarto posto, importante in chiave seconda fase, bisognerà aspettare i risultati di domani. Primo quarto che si gioca sul filo dell'equilibrio, con Ulm che sblocca il risultato da oltre l'arco, ma Trento che risponde colpo su colpo fino a trovare il pareggio dalla lunetta con Devante Jones dopo 4' di gioco.

