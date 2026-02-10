Bari e Spezia si sfidano oggi nella ventiquattresima giornata di Serie B. Le due squadre sono nel caos della classifica e un risultato sbagliato potrebbe pesare molto sulle loro sorti. La partita si gioca in un momento delicato, con entrambe alla ricerca di punti per evitare la zona retrocessione.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. C’è in palio molto di più dei tre punti, visto che le squadre sono nei bassifondi della classifica e un passo falso potrebbe condannarle. Bari vs Spezia si giocherà mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Picco. BARI VS SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Clima sotto i tacchi per i pugliesi, penultimi con 20 punti, e un ambiente in aperta contestazione. La squadra di Longo è reduce dalla seconda sconfitta consecutiva contro il Mantova, ma ciò che preoccupa di più eè che non si vede luce in fondo al tunnel. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Bari vs Spezia, ventiquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Bari Spezia

Domani sera si gioca Genoa contro Napoli, una sfida importante per la classifica.

La Fiorentina affronta il Torino nella ventiquattresima giornata di Serie A.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bari Spezia

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Come guardare la Serie B gratuitamente su DAZN | DAZN News IT; Tabellone Coppa Italia 2025/2026, le partite: ottavi, quarti e semifinali; Live Match - Virtus Entella Chiavari.

Serie B, gli arbitri della 24ª giornata: Doveri per Bari-Spezia, Di Marco a PalermoL’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata di Serie B in programma fra domani e dopodomani. Per il big match Sampdoria-Palermo sarà Di Marco a fischiare, mentre Bon ... msn.com

QS - Spezia, è un preoccupante passo indietro. Classifica da brividi, a Bari una sfida-veritàCome scrive Luca Vaccaro sul Quotidiano Sportivo, lo Spezia esce dalla sfida con l’Entella con le ossa rotte e il morale sotto i tacchi.. tuttob.com

-48 ORE A BARI-SPEZIA, -138 ORE A BARI-SUDTIROL: LA STAGIONE SI DECIDE ADESSO. Cosa ci aspetta in una settimana cruciale come questa, con un’intero finale di stagione ancora da scrivere Solo il tempo ce lo dirà, ma una parte di questo campion facebook

Giudice sportivo: nessuno squalificato per Bari-Spezia x.com