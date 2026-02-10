Questa sera il Bari affronta lo Spezia in una partita decisiva. Dopo due sconfitte pesanti, il club pugliese si trova all’ultimo posto in classifica e non può più sbagliare. Lo Spezia, con un punto in più, cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita si gioca alle 20:00 al “San Nicola”, e il clima tra tifosi è teso. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere.

Dopo la sconfitta in casa per 3-0 contro il Palermo, e quella ancora più grave, perché era uno scontro diretto, del “Martelli” contro il Mantova, il Bari è precipitato al penultimo posto in classifica e mercoledì sera ospiterà uno Spezia che ha un solo punto in più per una sfida sportivamente drammatica anche se la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bari-Spezia (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Questa sera il Bari affronta lo Spezia in una partita che potrebbe decidere molto per entrambe.

