Barcellona pronto a cederlo Tare si muove | l' offerta convince

Il Barcellona sta valutando di cedere Jules Koundé e il club ha già ricevuto un’offerta che ha convinto. Il Milan, alla ricerca di un difensore, si sta muovendo per portarlo in Italia. Tare, che lavora dietro le quinte, segue la situazione e potrebbe presto fare una mossa concreta.

Nel contesto della stagione, il Milan cerca rinforzi per rafforzare la linea difensiva. Tra i profili monitorati emerge Jules Koundé del Barcellona, con una potenziale trattativa che potrebbe aprire scenari rilevanti per i rossoneri. L’interesse si inserisce in un quadro di mercato dinamico, accompagnato da operazioni già concluse o in corso che riguardano altri reparti. Il direttore sportivo igli tare sta valutando l’ipotesi di presentare una proposta concreta al Barcellona per assicurarsi jules koundé. Nonostante il rinnovo recente con i blaugrana fino al 2030, i catalani potrebbero ascoltare offerte di rilievo a partire dall’estate.🔗 Leggi su Mondosport24.com Approfondimenti su Barcellona Pronto Il Barcellona lo vende, Tare si fionda subito: l’offerta è giusta Il Milan ha fatto subito un’offerta per un giocatore del Barcellona, attirato dall’opportunità di rinforzare la squadra. Paratici si muove per Stankovic: incognita Inter in caso di grande offerta | CM.IT Fabio Paratici sta attuando strategie per riportare Dejan Stankovic all’Inter, alimentando le voci di un possibile ritorno. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. DOVE DORMIRE A BARCELLONA! Migliore zona e hotel economici! Ultime notizie su Barcellona Pronto Barcellona-Fenerbahce: dove vedere l’Eurolega in streaming e in TVBarcellona-Fenerbahce: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com Barcellona-Real Madrid diretta Supercoppa di Spagna: pareggio immediato di Gonzalo Garcia liveC'è il primo trofeo stagionale da alzare: scocca l'ora di Barcellona-Real Madrid, valida per la finale di Supercoppa di Spagna. Al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda è il momento di vedere all ... msn.com Dopo lo shakedown “blindato” di Barcellona, è tutto pronto per vedere in pista le prime monoposto nate con il regolamento 2026, l’anno del cambiamento totale. Motore, carburante, telaio, aerodinamica: cambia tutto. E cambierà anche il modo di guidare, con facebook Beffa per il Barcellona: il gioiello Dro Fernandez ha deciso di liberarsi facendo scattare la clausola rescissoria x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.