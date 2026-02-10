Bando di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico la proposta della Cisl alla Regione

Da anconatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl Marche propone alla Regione di suddividere i servizi di trasporto pubblico in cinque ambiti territoriali, uno per ogni provincia. La proposta arriva dal segretario generale Marco Ferracuti, che chiede di evitare un’unica gestione centrale e di rispettare i confini provinciali attuali. La Regione sta preparando il nuovo bando di gara e la Cisl vuole assicurarsi che la ripartizione dei servizi sia più vicina alle esigenze delle comunità locali.

ANCONA - La proposta Cisl, in vista del bando di gara per l’affidamento da parte della Regione Marche dei servizi di trasporto pubblico, viene formalizzata dal segretario generale di Cisl Marche Marco Ferracuti: «Penso a cinque ambiti territoriali che corrispondano alle attuali province, non un.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

