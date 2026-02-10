Bando di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico la proposta della Cisl alla Regione

La Cisl Marche propone alla Regione di suddividere i servizi di trasporto pubblico in cinque ambiti territoriali, uno per ogni provincia. La proposta arriva dal segretario generale Marco Ferracuti, che chiede di evitare un’unica gestione centrale e di rispettare i confini provinciali attuali. La Regione sta preparando il nuovo bando di gara e la Cisl vuole assicurarsi che la ripartizione dei servizi sia più vicina alle esigenze delle comunità locali.

ANCONA - La proposta Cisl, in vista del bando di gara per l’affidamento da parte della Regione Marche dei servizi di trasporto pubblico, viene formalizzata dal segretario generale di Cisl Marche Marco Ferracuti: «Penso a cinque ambiti territoriali che corrispondano alle attuali province, non un.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Trasporto Pubblico Regionale Regione Umbria, la Cgil esulta: "Gara per il trasporto pubblico rinviata a giugno 2028, è quasi una vittoria" La Cgil celebra il rinvio della gara per il trasporto pubblico regionale in Umbria, prevista ora per giugno 2028. Sartorelli (Aci Pescara): "Tariffe dei parcheggi aumentati, ma senza servizi e con un trasporto pubblico inefficiente" A partire dal 7 gennaio, le tariffe dei parcheggi nelle zone di risulta sono state aumentate a 4 euro al giorno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Trasporto Pubblico Regionale Argomenti discussi: Bandi di gara e contratti; Museo Madre - Affidamento, mediante procedura aperta, per la selezione di un addetto alla comunicazione; Il bando di gara vincola anche la PA: non può ignorare le clausole che ha imposto!; Il Consiglio di Stato conferma: se un bando non indica i CAM va impugnato subito. Einstein Telescope, pubblicato il bando di gara europeo per Et-SunLabPubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il bando di gara per la realizzazione del centro di ricerca ET-SUnLab, considerato il primo passo concreto verso la realizzazione dell'innovativo rivelatore ... ansa.it Einstein Telescope: pubblicato il bando di gara per la costruzione del centro ricerche Et-Sunlab a Sos EnattosCagliari. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il bando di gara rivolto alle imprese per la realizzazione del centro di ricerca ET-SUnLab (Einstein Telescope Sardinia Underground Labo ... sassarinotizie.com BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO A SOS ENATTOS https://www.sassarinotizie.com/2026/02/09/einstein-telescope-pubblicato-il-bando-di-gara-per-la-costruzione-del-centro-ricerche-et-sunlab-a-sos-enattos/ - facebook.com facebook Bando di gara per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Sportivo comunale in viale IV Giochi del Mediterraneo 30 Scadenza: ore 10:00 del 19 marzo 2026 Leggi il bando sul sito ow.ly/PkLs50XZvTm x.com

