Banchiere ucraino ucciso a Milano | i debiti e il mistero delle criptovalute sparite

Questa mattina a Milano la polizia ha trovato il corpo senza vita di Alexander Adarich, il banchiere ucraino morto precipitando da un appartamento in via Nerino. La sua morte ha lasciato molte domande, soprattutto perché poco prima dell’incidente aveva ricevuto un messaggio su Telegram da un account chiamato “Kirill”. Si indaga ora sui debiti e sulle criptovalute che potrebbero essere alla base di questa vicenda, ancora tutta da chiarire.

Poco prima di morire, è stato contattato da un account su Telegram nominato " Kirill" il banchiere ucraino Alexander Adarich, che il 23 gennaio ha perso la vita volando dalla finestra di un airbnb al quarto piano in via Nerino 8 a Milano. A rivelarlo è il Corriere della Sera, che cerca di ricostruire le ultime ore precedenti l'omicidio. " Kirill" ha inviato ad Adarich l'indirizzo dell' airbnb, appartamento dal quale non è uscito vivo. Il banchiere ucraino, si legge ancora, era in compagnia del figlio Igor, mentre con "Kirill" c'erano alcuni uomini " russi, professionisti ", come messo a verbale dal figlio di Adarich, sentito dai Mossos d'Esquadra catalani.

