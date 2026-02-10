Banca di Francia | Villeroy de Galhau si dimette possibile corsa al FMI e successione aperta a Parigi

François Villeroy de Galhau ha lasciato improvvisamente il suo ruolo di governatore della Banca di Francia. La decisione ha colto di sorpresa molti, e ora si parla di una possibile corsa per la sua successione. Mentre a Parigi si cerca di capire come si muoveranno le prossime mosse, circolano anche voci su un possibile interesse del FMI per alcuni incarichi di alto livello. La situazione resta aperta e ancora tutto da definire.

Parigi, 10 febbraio 2026 – A sorpresa, François Villeroy de Galhau ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di governatore della Banca di Francia, aprendo un'inattesa fase di transizione per l'istituto centrale. La decisione, giunta prima della naturale scadenza del suo mandato prevista per la fine del 2027, ha immediatamente innescato speculazioni sulla sua possibile candidatura alla direzione generale del Fondo Monetario Internazionale e sulla successione alla guida della Banca di Francia. L'annuncio delle dimissioni, giunto in mattinata, ha colto di sorpresa molti osservatori del panorama economico europeo.

