Balli e canzoni à la carte al teatro Rosini

Questa sera il teatro Rosini di Lucignano apre la nuova stagione con una serata speciale. Sul palco ci saranno balli e canzoni su misura, mentre nel foyer si potranno gustare piatti e ascoltare musica. È un modo diverso di vivere il teatro, tra spettacoli e cene, per coinvolgere il pubblico in un’esperienza completa e conviviale.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Stasera si alza il sipario sulla nuova stagione del Rosini di Lucignano. Un cartellone che unisce spettacoli e cene a teatro per assaggiare la scena, ascoltando storie, condividendo parole e pietanze. Potere di “ Assaggi di teatro” al Rosini, la nuova stagione a cura di Comune e Officine della Cultura, che torna protagonista dall’inverno a primavera unendo palcoscenico e tavola, piacere del racconto e convivialità. «Il Rosini si conferma spazio in cui il pubblico non è solo spettatore ma parte di un’esperienza comune - dice Luca Roccia Baldini, direttore artistico della stagione per Officine della Cultura - La gastronomia diventa compagna naturale della scena, arricchendo il racconto e trasformando ogni serata in un momento da vivere con tutti i sensi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

