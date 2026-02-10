Badafest dona 10mila euro nel nome di Federico Manca

Il Badafest torna a raccogliere fondi e questa volta dona 10 mila euro in memoria di Federico Manca, il ragazzo scomparso nel luglio 2022 a soli 24 anni. L’evento, che si è svolto al Parco di Levante il 20 e 21 settembre, ha registrato una partecipazione record. La manifestazione, dedicata a ricordare Bada, ha coinvolto numerosi giovani e appassionati, che hanno contribuito a mantenere vivo il ricordo di Federico.

E' stata un'altra edizione record il "Badafest", l'evento organizzato il 20 e 21 settembre scorso al Parco di Levante, in memoria di Federico Manca, conosciuto da tutti come "Bada", il ragazzo deceduto il 6 luglio 2022 a soli 24 anni. L'evento, svoltosi sempre con il sostegno del Comune, è stato caratterizzata da musica e arte, per un incontro importante, tenuto insieme da un grande spirito di solidarietà e condivisione, che ha consentito di raccogliere 10mila euro, di cui 4.000 sono destinati al Centro famiglie Asp del Rubicone, 4.000 alla cooperativa "Amici di Gigi", 1.000 euro all'Ausl Romagna per il Centro diurno "La Meridiana" sulla psicopatologia dell'adolescenza, 500 sono stati donati all'associazione "I bambini al primo posto" e 500 euro alla Casa del Parco.

