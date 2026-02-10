Bad Bunny Zara e l’arte di lamentarsi dal divano

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Bad Bunny e il suo ruolo al Super Bowl. Alcuni lo hanno celebrato come un nuovo Gramsci, altri lo hanno criticato duramente, perdendo di vista il suo gesto e il senso dell’evento. La polemica è esplosa sui social e tra gli appassionati di musica, con opinioni opposte che si sono accese in modo acceso.

In questi giorni si è parlato molto di Bad Bunny al Super Bowl, forse troppo, da chi lo inneggiava a nuovo Gramsci a chi lo criticava aspramente, perdendo un po’ il suo gesto e il fulcro della situazione. Forse perché non riusciamo più a vedere il positivo? Il gesto di Bad Bunny ad un evento come quello del Super Bowl è stato potente e innegabile, è stato come urlare in faccia Trump e chi la pensa come lui: io prendo posizione. E oggi, più di chiunque altro, incarna l’idea di un’America che prova davvero a essere unita. In un Paese che si racconta come melting pot ma che fatica ancora a guardarsi allo specchio, Bad Bunny è una presenza scomoda e necessaria. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Questa notte si è giocato il Super Bowl 2026, l’evento sportivo più seguito al mondo.

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha sorpreso tutti scegliendo un look su misura firmato Zara per il suo spettacolo.

Bad Bunny ha regalato ai dipendenti di Zara magliette simili alla sua per ringraziarli. Ma molte sono già su VintedL'artista, dopo l'esibizione al Super Bowl, ha fatto recapitare ai dipendenti dell'headquarter di Zara, in Spagna, dove è stato creato il suo outfit su misura per lo show, una maglietta simile alla su ... vanityfair.it

Bad Bunny ha scelto Zara per il Super Bowl: il perché di una scelta che ha acceso le polemichePer lo show più importante della sua carriera fino ad oggi, Bad Bunny ha scelto un marchio di fast fashion: perché? amica.it

Donald Trump e l'universo Maga avevano criticato da subito la scelta di affidare a Bad Bunny lo show musicale del Super Bowl, per timore che fosse troppo divisivo. Ma l’esibizione dell’artista portoricano, la più vista di sempre con 135 milioni di spettatori, è st - facebook.com facebook

Ad assistere al trionfale Halftime Show di Bad Bunny dagli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara c'erano tantissime star x.com