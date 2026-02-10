Questa volta il grande protagonista al Super Bowl 2026 non è stato solo il football, ma anche Bad Bunny e le sue sneakers Adidas BadBo 1.0. Durante l’halftime show, il rapper portoricano ha attirato l’attenzione con le scarpe bianche, che sono diventate il vero colpo di scena. Le scarpe, semplici ma d’effetto, hanno conquistato il pubblico e sono subito diventate oggetto di discussione sui social. Bad Bunny, come al solito, ha saputo sfruttare l’evento per lanciare un messaggio di stile, lasciando il palco

Bad Bunny è salito sul palco del Super Bowl e ha fatto quello che gli riesce meglio: trasformare un evento globale in un drop strategico. Ai piedi? Una nuova colorway total white della sua prima signature con Adidas. Sì, parliamo delle BadBo 1.0. Le BadBo 1.0 Adidas di Bad Bunny diventano ufficialmente “halftime coded”. Il modello si chiama Bad Bunny x Adidas BadBo 1.0 ed è la prima sneaker signature firmata Benito dopo anni di collaborazioni cult. La versione total white vista al Super Bowl è la terza colorway apparsa in pochi giorni. Prima il drop marrone e bianco, limitato a 1.994 paia (un numero che non è casuale: è il suo anno di nascita), poi la variante bianco e nero “Rise” indossata in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bad Bunny al Super Bowl 2026: le sneakers Adidas BadBo 1.0 total white che hanno rubato la scena all’halftime show

Approfondimenti su Super Bowl 2026

La scena del Super Bowl si anima ancora una volta, questa volta non solo con il football e la musica, ma anche con la moda.

#Bad-Bunny- adidas || Durante l’Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha fatto il suo debutto come designer di scarpe.

