Awol vision apre ordini per la serie aetherion | risparmia fino a 5497 dollari sui proiettori laser tripli 4k ultra-short throw più nitidi del mondo

Awol Vision apre gli ordini per la sua nuova serie Aetherion. I proiettori laser tripli 4K ultra-short throw sono più nitidi di qualsiasi altro sul mercato. L’azienda li ha presentati al CES 2026 e ora si possono prenotare su Kickstarter, con un risparmio fino a 5497 dollari. Un passo avanti per chi vuole portare l’intrattenimento a casa, con immagini di qualità superiore e, forse, un nuovo modo di vivere il cinema in salotto.

un nuovo orizzonte per l’intrattenimento domestico prende forma con la serie Aetherion di AWOL Vision, presentata al CES 2026 e ora disponibile in pre-ordine su Kickstarter. le offerte di lancio offrono notevoli risparmi rispetto al prezzo di listino e includono pacchetti esclusivi pensati per i sostenitori precoci, mirati a creare un vero cinema in casa con schermi fino a 200 pollici. aetherion: proiettore 4k ultracorto per cinema domestico. la gamma Aetherion si fonda su tre pilastri strategici: velocità, scala e nitidezza, offrendo una proiezione 4K che arriva fino a 200 pollici. il sistema ottico proprietario PixelLock mantiene la definizione ai bordi anche a dimensioni estese, assicurando un’immagine uniforme e senza compromessi di dettaglio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Awol vision apre ordini per la serie aetherion: risparmia fino a 5497 dollari sui proiettori laser tripli 4k ultra-short throw più nitidi del mondo Approfondimenti su Awol Vision Black Friday Amazon: super sconti fino a 650€ sui top di gamma come Galaxy S25 Ultra e Razr 60 Ultra Swarovski, risparmia fino al 70% di sconto sui gioielli più desiderati grazie al Black Friday

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.