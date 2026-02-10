Avvistamenti a Montevecchia | Inutile gridare al lupo! Gli allarmismi non servono

L’assessore lombardo all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, invita alla calma dopo le recenti segnalazioni di avvistamenti di lupi nel Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Un lupo solitario ha attaccato bestiame al pascolo, uccidendo alcune pecore e capre, ma l’amministrazione preferisce non alzare i toni. Gli allarmismi, dice, sono inutili e rischiano di creare confusione.

Attenti al lupo senza inutili allarmismi: la favola di Pierino e il lupo insegna. A invitare alla calma è niente meno che l'assessore lombardo all'Agricoltura Alessandro Beduschi, in seguito alle continue segnalazioni di avvistamento e predazione di lupi in regione, le ultime delle quali - confermate - anche all'interno del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, dopo un lupo solitario ha attaccato alcune pecore e capre al pascolo, uccidendone una mezza dozzina. "Il problema esiste e va gestito con serietà – chiarisce l'assessore – ma è fondamentale ricordare che esistono norme precise, e procedure codificate.

